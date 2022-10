Dopo la sfida di campionato di domenica contro l'Albinoleffe, ladi mister Massimotornerà in campo mercoledì 2 novembre alle 14.30 per il secondo turno a eliminazione diretta didi Serie C, contro la. A dirigere il match allo Stadio "Lino Turina" sarà il signor Carlo Rinaldi, coadiuvato dagli assistenti Davide Fedele e Davide Rignanese; scelto come quarto uomo, invece, Marco Schmid. In caso di parità al termine dei 90 minuti di gioco, la squadra che passerà al turno successivo sarà decretata tramite i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.