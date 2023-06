Tra i calciatori più brillanti della stagione dellac'é Alessandro. Prestazioni, le sue, che gli sono valse il rinnovo sul contratto, ora in scadenza nel 2025. Completato il biennio di formazione tra le fila bianconere, Sersanti potrebbe andare in prestito a maturare esperienza. Il prossimo passo del percorso, dunque, é giocare in una compagine di Serie B o Serie A.