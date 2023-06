Situazione di stallo in casae questo si riflette anche sulle squadre under. È il caso, per esempio, delladove, oltre ad alcune situazioni già definite, ce ne sono altre in bilico. Tra queste, quella di Micheleche ha giocato l'ultima stagione con la casacca bianconera ma é di proprietà del Genoa.Besaggio gode della stima dell'attuale staff tecnico e, da nuovo arrivato, si é conquistato un posto fisso nelle rotazioni di mister Brambilla. Tra fine maggio e inizio giugno era previsto un incontro tra le parti per definire il suo futuro, il prestito dal Genoa scade a fine giugno. Incontro che non c'è stato e che, ad oggi, non é ancora stato riprogrammato. Per ripartire dall'incipit, prima la Juventus dovrà definire i ruoli apicali della dirigenza, poi si deciderà con il futuro dei calciatori in bilico.