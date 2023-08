All'incontro avvenuto questa settimana ne seguirà un altro all'inizio della prossima, l'obiettivo dell'entourage di Marco, attaccante della, e dello stesso club bianconero é quello di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Il futuro prossimo, però, non sarà tra i campi di Vinovo. Il rinnovo, infatti, é propedeutico ad una partenza in prestito che sarà definita a metà settimana, con diversi club di Serie B interessati. In questo caso, l'obiettivo é quello di trovare un club che possa garantire a Da Graca un minutaggio importante. Vi avevamo raccontato di un sondaggio delma, al momento, la pista che porta sulle rive del lago si é sgonfiata.