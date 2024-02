Chi potrebbe essere il prossimo esordiente in Prima squadra, dalla? Tutti gli indizi portano a Livano, olandese classe 2004 che con mister Massimo Brambilla, dopo un inizio di stagione difficile, è diventato un leader tecnico e carismatico, tanto da catturare l'attenzione anche di Massimiliano. Sempre in campo in Serie C, il 19enne è arrivato alladal PSV in estate, pagato solo 500.000 euro. Ora che è migliorato molto anche dal punto di vista fisico è in grado di incidere con costanza (suo l'assist per il gol decisivo di Jonas Rouhi contro il Sestri Levante, solo pochi giorni fa), tanto da coltivare appunto il sogno del salto tra i "grandi" sulla scia di tanti giovani che lo hanno preceduto in Next Gen.