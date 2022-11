I tifosi bianconeri che speravano di vedere Matiasin azione all'Allianz Stadium, nel match di domenica pomeriggio tra, dovranno rassegnarsi. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, infatti, l'argentino classe 2003 ha approfittato del periodo di vacanza concesso ai giocatori non impegnati al Mondiale per tornare in "patria", motivo per cui molto probabilmente non sarà convocato da mister Massimoper il match di Serie C. Il 19enne è atteso di nuovo a Torino per il 6 dicembre, come gli altri compagni della prima squadra.