Nel giorno della festa allo Stadium, la Juventus Next Gen agguanta nei minuti finali un prezioso pareggio contro il Mantova: 2-2 il risultato finale. Bene la squadra di Brambilla, soprattutto in fase offensiva, ma tante le sbavature difensive su cui lavorare.- Male in uscita sui due gol del Mantova- Come un pendolare navigato, ha i tempi giusti per arrivare puntualmente sul fondo e creare occasioni pericolose per i suoi. Bene anche in chiusura- Solido, mette una pezza quando i compagni di reparto sbagliano. Tanti recuperi fondamentali- Buona la sua prova difensiva, esperienza al servizio del pacchetto arretrato(Dal 46'- Sbaglia la marcatura nel 2 a 1 del Mantova e soffre tremendamente le avanzate di Yeboah)- Tra i più attesi, quest'oggi non risponde pienamente presente. Parecchi errori, ma sale con il passare del tempo- In uno scenario d'eccezione vuole regalarsi una giornata da ricordare. Ci riesce con la doppietta ma non solo: veste i panni di leader tecnico della squadra ed è sempre presente nella manovra offensiva. Che qualità!- Sbaglia in marcatura nell'1 a 0 del Mantova. Impeccabile, però, nel far girare la squadra da una parte all'altra (Dall'89' PALUMBO sv)- L'apertura che dà il via all'azione dell'1 a 0 è un saggio delle sue qualità. Non solo quello: per tutta la partita semina il panico nella difesa avversaria, migliore in campo con Iocolano- Cavallo di razza, ma lascia il paraocchi in testa. Le qualità ci sono tutte, ma non le mette a disposizione della squadra, più di una volta pecca di egoismo e spreca ottime occasioni(Dal 62'- Dona freschezza alla manovra offensiva, ma non riesce a incidere. Strattonato in area meriterebbe il rigore)- Inghiottito dalla difesa avversaria, sparisce senza riuscire a essere riferimento centrale per la squadra(Dal 71' SEKULOV 6 - Con le sue accelerate prova a cambiare il corso della partita, ci riesce a fasi alterne)- Brava nell'occasione dell'assist a Iocolano, poi tanti errori. Questo stadio fu teatro del suo primo gol con la prima squadra, non concede il bis.(Dal 62'- Sgomita e lotta, ci prova a lasciare il segno ma non ci riesce)- Mette in campo la versione migliore della sua Next Gen, squadra frizzante, offensiva e con qualità. Qualche sbavatura difensiva di troppo e poca fortuna negli episodi. In ogni caso, una squadra che non molla mai