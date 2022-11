Ora è praticamente certo, saranno più di 35.000 i tifosi presenti oggi sugli spalti dell'Allianz Stadium per la sfida tra, che grazie alla sosta per il Mondiale avrà la straordinaria occasione di giocare nel "tempio" bianconero. La cornice, secondo quanto riferito da La Stampa, sarà quella delle grandi occasioni, o quasi: uno stimolo importante per la squadra di mister Massimo, reduce da tre vittorie consecutive e intenzionata a confermarsi, per salire in classifica.