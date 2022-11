IL TABELLINOJuventus-Mantova: 2-2Marcatori: (Matteucci 4', Iocolano 8', 84', Yeboah 48')JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Garofani; Barbieri, Riccio, Poli (Stramaccioni 46'), Mulazzi; Besaggio, Barrenechea (Palumbo 87'), Iocolano; Compagnon (Cudrig 62'), Pecorino (Sekulov 71'), Rafia (Da Graca 62'). A disp. Raina, Senko, Savona, Muharemovic, Nzouango, Verduci, Bonetti, Lipari, Ntenda, , Cerri. All. BrambillaMANTOVA (4-3-3): Chiorra; Pinton (Paudice 79'), Matteucci (Ghilardi 35'), Panizzi, Ceresoli (Silvestro 70'); Gerbaudo, De Francesco, Messori; Guccione (Ingegneri 70'), Yeboah (Procaccio 70'), Mensah. A disp. Tosi, Napoli, Pierobon, Cozzari, Fontana, Pedrini, Agbugui, . All. CorrentAmmonizioni: De Francesco (M), Rafia (J), Compagnon (J), Barbieri (J)Arbitro: Emanuele Frascaro (sez. arbitrale di Firenze)