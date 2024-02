La Juve Next Gen ospita in casa la Lucchese per la sfida della 27° giornata del campionato di Serie C. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre e la cronaca live del match.JUVENTUS(3-5-2): Daffara; Stivanello, Muharemovic, Stramaccioni; Perotti, Salifou. Palumbo, Hasa , Turicchia; Guerra, Anghelé. All. Brambilla.LUCCHESE(4-3-3): Chiorra,Tiritiello, Rizzo Pinna, Tumbarello, Disanto, Quirini, Sabbione, Gucher, Cangianiello, Visconti, Magnaghi. All. Gorgone.80' - Ancora una volta un mostruoso Daffara salva la Juve, questa volta su una conclusione a botta sicura di Rizzopinna.69' - La Lucchese sfiora il gol del vantaggio con una conclusione di Quirini, ma un super Daffara gli ha sbarrato la strada.51' - GOL JUVE - Avvio sprint dei bianconeri, che dopo 5 minuti trovano il pari con un destro chirurgico di Anghelè destinato sotto l'incrocio dei pali.SECONDO TEMPO41' - Ci prova la Juve con un colpo di testa di Turicchia che però non impensierisce l'estremio dfensore avversario.24' - Arriva il primo giallo del match ai danni di Perotti.16 - GOL LUCCHESE - Destro potente di Cagianello che non lascia scampo a Daffara e Lucchese in vantaggio.5' - La prima conclusione è per la Lucchese, che ci prova con una conclusione di Magnaghi, respinta però da Daffara.1' - Inizia il match