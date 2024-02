Si è conclusa da poco la sfida del campionato di Serie C tra lae la Lucchese, terminata con il punteggio di 1-1. Bianconeri che sono stati salvati dalla rete di Anghelè e dai miracolo di uno strepitoso Daffara. Di seguitoDAFFARA 7 - Salva il risultato in con almeno un paio di interventi miracolosi.STIVANELLO 6 - Chiude molto bene le iniziative degli avversari e cresce con il passare dei minuti.MUHAREMOVIC 6,5 - Regge bene il muro difensivo e guida l'intero reparto per tutta la durata del match.STRAMACCIONI 6 - Dirige una buona gara in fase difensiva.PEROTTI 5 - Forse il peggiore in campo dei suoi. Viene tolto da Brambilla ad inizio ripresa.COMENENCIA 6 - Entra bene in campo, offrendo molti spunti e qualità offensive.SLIFOU 5,5 - Non riesce quasi mai ad entrare nel match e viene sostituto ad inizio ripresa da Sekulov.PALUMBO 6 - Gestisce bene in fase di impostazione e regge il confronto fisico a centrocampo.HASA 6 - Gioca senza sbavature ma non è comunque incisivo come al solito.TURICCHIA 6,5 - Crea tantissimo in fase offensiva e realizza un assist al bacio per Anghelè.GUERRA 5 - Si fa vedere poco all'interno dell'area di rigore.ANGHELE' 7 - Realizza una rete pesante che consente ai suoi di fare un punto, ma soprattutto di ritornare in partita.All. BRAMBILLA 6 - Partita preparata bene dall'allenatore della Juve Next Gen, nonostante la squadra abbia sofferto comunque gli attacchi della Lucchese in più occasioni.