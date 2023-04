Nella sfida di questa sera tra Juve Next Gen e Vicenza ci sarà da prestare attenzione anche a quello che accadrà sugli spalti del Romeo Menti, dove i tifosi vicentini hanno indetto uno sciopero nei primi 10 minuti, il motivo è riportato nel comunicato ufficiale della curva che trovate qui di seguito.'Non possiamo dimenticare le umiliazioni e le sconfitte patite negli ultimi tempi senza dignità. Per questo motivo i primi 10 minuti lasceremo il centro Curva tra le 2 entrate vuoto (con uno striscione di protesta). Al decimo tutti pronti sotto per entrare compatti e carichi (invitiamo tutti a presenziare in Curva, zona banchetto, almeno un’ora prima per spiegare bene cosa si farà) e mostrare per l’ennesima volta chi siamo… per noi, per la Sud, per la Città e per questi colori! Avanti Curva Sud'.