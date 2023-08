Lo storico appuntamento di Villar Perosa quest'anno è stato "sostituito" dalla giornata odierna. Alle 18 e 30 infatti si sono aperte per la prima volta nella nuova stagione le porte dell'Allianz Stadium, in cui circa 24mila tifosi hanno potuto assistere alla partitella contro la seconda squadra bianconera formata dai ragazzi della Next Gen. Match terminato 8-0 per la prima squadra, definita Black per l'occasione: in gol Vlahovic (doppietta) e Kaio, autore di una tripletta; in gol anche Kean, Milik e Huijsen.in gestione dei carichi dovuti alla preparazione, oltre a Rabiot, che è rientrato con la squadra ieri e probabilmente sarà a disposizione con l'Atalanta nella prossima amichevole. Out anche Pogba, Fagioli, Rovella e Perin. Si rivede in panchina Kaio Jorge, così come il nuovo acquistonsieme alla formazione della Next Gen.Intanto, confermata la presenza di John Elkann. Il numero uno bianconero è arrivato in elicottero.: Pinsoglio; De Winter (46′ Huijsen), Bremer (32′ Rugani), Alex Sandro (46′ Gatti); Weah (32′ Soulé), Nicolussi Caviglia (63′ Mulazzi), Locatelli (32′ Barrenechea), Miretti (46′ Yildiz), Cambiaso (46′ Iling-Junior); Chiesa (32′ Kean) (56′ Milik), Vlahovic (39′ Kaio Jorge). All. Allegri. A disp. Scaglia: Garofani (46′ Daffara); Savona (46′ Leo) (70′ Citi), Poli (46′ Facundo Gonzalez), Muharemovic (46′ Riccio); Perotti (46′ Valdesi), Maressa (46′ Sersanti), Nonge (46′ Cudrig), Hasa (46′ Lipari), Turicchia (46′ Rouhi); Mbangula (46′ Da Graca), Cerri (46′ Mancini). All. Brambilla89' - C'è tempo anche per una super parata di Pinsoglio sul destro di Sersanti.82' - E l'ottavo è di Dean Huijsen. Punizione di Barrenechea deviata dal portiere, sulla ribattuta c'è il centrale. Ed è l'8-0.77' - Ancora Kaio, e l'urlo dei tifosi. Il brasiliano s'invola e batte il portiere, su assist perfetto di Milik.71' - Azione insistita di Yildiz, con il pallone che arriva sul mancino di Milik: è 6-0.68' - Di nuovo Kaio, e che gol! Destro a giro dal limite dell'area, dopo un dribbling secco sul difensore: 5-0.49' - Eccolo! Kaio Jorge segna il quarto gol della Juventus Black: grande azione, partita da Iling e allungata in scavetto da Kean. Destro al volo di Kaio Jorge. 4-0.45' - Inizia la ripresa.45' - Finisce così il primo tempo: è 3-0 per la Juve Black.37' - Eccolo qui: impiega 4 minuti, Moise Kean, per siglare il 3-0. Serpentina da sinistra e destro chiuso sul primo palo. Bel gol.33' - Kean, Rugani, Barrenechea, Soulé: ecco i primi cambi della Juve.31' - Altro gol della Juve Black: è ancora Dusan Vlahovic a segnare, stavolta su punizione. Decisiva la deviazione di Muharemovic. 2-0.27' - Si vede la Juve White: c'è Hasa e calcia da fuori. Palla alta.26' - Ancora Miretti, ancora dalla sinistra a rientrare sul destro: Garofani para in due tempo.16' - Gol della Juventus Black! Nicolussi atterrato in area ed ecco il calcio di rigore. Dal dischetto va Vlahovic: è gol! 1-014' - Destro dal limite, Miretti allarga il destro e trova la traversa.10' - Ancora la Juve Black, con Miretti che va al destro da ottima posizione: gran parata di Garofani.8' - Punizione di Turicchia dal limite: palla alta.5' - Il primo tentativo è di Nicolussi Caviglia, dopo un'azione insistita. Sinistro altissimo.