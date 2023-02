"Il bello arriva adesso". Non ha avuto dubbi ieri mister Massimonel presentare la sfida di campionato di oggi della, reduce dalla conquista della finale di Coppa Italia. Allo Stadio "Moccagatta" di Alessandria arriva il, in un lunch match che si preannuncia già particolarmente intenso, con i bianconeri intenzionati a centrare il settimo risultato utile consecutivo in Serie C e i blucelesti altrettanto determinati nel cercare una vittoria che li porterebbe a -2 dalla vetta, in una fase decisiva della stagione. Assente tra i padroni di casa Tommaso, costretto a fermarsi per un problema fisico. Fischio d'inizio alle 12.30.: Raina; Savona, Poli, Huijsen; Mulazzi, Sersanti, Palumbo, Turicchia, Compagnon; Cudrig, Da Graca. All. BrambillaA disp.: Fuscaldo, Crespi, Stramaccioni, Nzouango, Riccio Ntenda, Besaggio, Sekulov, Cerri, Pecorino, Cotter, Lipari, Yildiz.Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Lepore, Girelli, Ilari, Zuccon, Giudici; Pinzauti, Buso. All. Foschi.A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Zambataro, Cusumano, Bunino, Mangni, Galli