Niente da fare per la, che cade in casa contro uncompatto e cinico, subendo due gol. Di seguito le nostre pagelle del match.- Qualche incertezza, ma nel complesso non sfigura. Difficile pensare che potesse fare di più sui due gol.- Bravo a contenere Buso, non sembra avere colpe sulla marcatura su Pinzauti durante l'azione del primo gol bluceleste, perché il tiro di Lepore era già diretto in porta. Non gli manca l'intraprendenza nello spingersi in avanti.- In difesa fa sentire ancora la sua esperienza, meno preciso quando si tratta di far ripartire l'azione.- Sempre attento e puntuale nelle chiusure, gioca davvero con la tranquillità del veterano.- Incide poco e probabilmente non convince Brambilla, che lo toglie dopo il primo tempo (dal 46'- Non si vede molto, ma contribuisce ad alzare un po' il ritmo del gioco).- Lento, non impensierisce più di tanto gli avversari.- Buon primo tempo, in cui si rende più volte pericoloso. Nella ripresa cala molto.- Qualche spunto interessante, non sempre trova l'appoggio necessario dai compagni ma è l'ultimo a mollare.- Prova più volte ad accendersi, ma è un fuoco di paglia. Se fatica è anche merito della difesa del Lecco, ma con le sue qualità può fare di più (dal 76'- Buon ingresso in campo, dà verve alla squadra, ma si fa un po' sorprendere nell'azione del raddoppio bluceleste).- Partita sotto tono, non riesce mai a rendersi pericoloso (dal 57'- Più di un'occasione pericolosa, lotta con il fisico per provare a scardinare la difesa bluceleste)- Quando si trova in area dà sempre la sensazione di poter creare pericoli agli avversari, ma non incide come vorrebbe. Partita di sacrificio (dal 66'- Corre tanto, ma senza un obiettivo preciso).- La sua Juve appare spenta, con poche idee e ancora meno energie. I gol subìti sono sostanzialmente frutto di altrettanti episodi, ma la prestazione generale non è sufficiente per battere un Lecco compatto e cinico.