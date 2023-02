IL TABELLINOMarcatori: 44′ Lepore, 88′ DoudouJUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Raina; Savona, Poli, Huijsen; Mulazzi (dal 46' Lipari), Sersanti, Palumbo, Turicchia; Compagnon (dal 76' Besaggio); Cudrig (dal 57' Pecorino), Da Graca (dal 66' Sekulov). All. Brambilla.A disp.: Fuscaldo, Crespi, Stramaccioni, Nzouango, Riccio, Ntenda, Cerri, Cotter, Lipari, Yildiz.LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi (dall'82' Stanga); Lepore, Girelli, Zuccon, Ilari, Giudici (dal 46' Lakti); Pinzauti (dal 70' Mangni), Buso (dal 46' Bunino). All. Foschi.A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Tordini, Zambataro, Cusumano, GalliARBITRO: Vergaro di Bari