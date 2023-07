Tra i calciatori dellache sono pronti ad un'esperienza fuori dalle mura di Vinovo, per proseguire il percorso di crescita, c'è anche l'attaccante Marco. Tante le richieste da club di Serie B ma, per il momento, il giocatore risponderà alla convocazione per l'inizio del ritiro. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per definire il futuro.