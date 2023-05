Le parole di, presidente della Lega Pro, al Corriere dello Sport:"La Serie C è il serbatoio naturale del nostro calcio, il campionato che ha formato Riva, Cabrini, Tardelli, Baggio, Materazzi, Grosso: deve diventare il campionato che esalta i settori giovanili, i vivai. È, questo, un tema particolarmente caro a Gianfranco Zola, il nostro vicepresidente che sta facendo un grande lavoro, come un grande lavoro ha fatto la Juve con la seconda squadra, un modello di successo. Fagioli, Miretti, Barrenechea, Soulé, Barbieri, Iling-Junior: la società bianconera sta raccogliendo i frutti della sua lungimiranza. Avere in prima squadra giocatori cresciuti in casa, riduce il monte ingaggi, valorizza l’organico, aiuta le Nazionali, migliora la qualità del gioco. Ero in tribuna al Menti con Zola, la sera della finale di Coppa Italia fra Vicenza e Juve Next Gen; a un certo punto, Gianfranco ha sbottato: ma lo sai che i ragazzi di Brambilla giocano veramente bene?".