Emanuele, giocatore della Juve Next Gen, intervenuto al canale Twitch della Juve, ha parlato delle differenze tra Zauli e Brambilla:DIFFERENZE ZAULI BRAMBILLA - "Zauli puntava sulla motivazione, più rabbioso. Con lui mi trovavo molto bene, sia in campo per come ci faceva muovere, a livello di gioco. Brambilla invece è più tranquillo, che punta su gioco, manovra in campo".