Sarà Mattiadella sezione di Prato l'del match train programma domenica 28 gennaio alle 18.30. Designati come assistenti Luca Capriuolo di Bari e Manuel Cavalli di Bergamo, mentre come Quarto uomo è stato scelto Alessio Marra di Mantova. Per la squadra bianconera, ora al 14° posto nel girone B di Serie C, sarà importante centrare una vittoria per allontanarsi dalle zone più "calde" della classifica. E quello con la Spal, che ha 4 punti in meno e si trova in piena zona retrocessione, sarà un vero e proprio scontro diretto.