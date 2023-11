Designata la squadra arbitrale del match tra, in programma domenica 12 novembre alle 20.45 e valido per la 13^ giornata di Serie C. A dirigere la sfida sarà il signor Claudio Giuseppedi Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Andrea Mastrosimone di Rimini e Giovanni Francesco Massari di Molfetta. In campionato la formazione bianconera è reduce dalla sconfitta contro il Pontedera, ma tornerà in campo già domani per il secondo turno di Coppa Italia, nella gara a eliminazione diretta contro la Torres.