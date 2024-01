Al fischio finale è rimasto un po' di rammarico, soprattutto perché si è giocato un tempo in superiorità numerica. Rispetto a qualche settimana fa, però, lapuò tirare un mezzo sospiro di sollievo dopo il pareggio di ieri con la, che le è valso il 14° posto nelladel girone B dia quota 23 punti (gli stessi della Vis Pesaro). La zona retrocessione, però, non è ancora abbastanza lontana per potersi rilassare: Spal e Sestri Levante, rispettivamente al 17° e al 18° gradino, hanno solo due punti in meno dei bianconeri, che risultano invece a +6 dall'Olbia penultimo e dalla Fermana, fanalino di coda fermo a quota 14. D'altro canto il 10° posto occupato dall'Entella è distante solo 5 lunghezze, a testimonianza del buon livello di competitività del girone "centrale" di Lega Pro, sempre molto combattuto.