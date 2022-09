Coppa Italia 1° Turno eliminatorio

Lecco Next Gen



Sarà ildell'ex Alessiol'avversaria delladi mister Massimonel primo turno didi Serie C. La gara - a eliminazione diretta - è in programma tra il 4 e il 5 ottobre nella città lariana. In caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore. La vincente della sfida incontrerà a inizio novembre la FeralpiSalò. Lecco e Juve, poi, torneranno ad affrontarsi in campionato il 19 ottobre, dunque a breve distanza dal match di Coppa. Qui sotto il post del club bianconero.