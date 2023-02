Inizialmente in programma l'1 marzo, la finale di andata didi Serie C traè stata spostata alla sera successiva, alle 20.30. Il motivo è legato alla volontà del club bianconero di mettere a disposizione l', che però martedì 28 febbraio ospiterà ildella Mole contro il Torino. Confermata, dunque, la cornice d'eccezione per il primo dei due atti tra la squadra di mister Massimo Brambilla e la formazione veneta, che si contenderanno l'ambito torneo in 180 minuti.