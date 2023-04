Il centrocampista della Juve Next Gen, Sersanti, ha parlato a JTV dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia: "C’è tanta amarezza, abbiamo giocato una partita bellissima soprattutto nel primo tempo col gol e un grande approccio. Potevamo fare anche il secondo ma sfortunatamente abbiamo preso il pareggio nel secondo tempo. Abbiamo continuato a giocare e trovato il nuovo vantaggio, poi bisogna fare i complimenti a loro che sono una squadra forte e han trovato grandi gol. Le finali sono così, si possono vincere e si possono perdere: oggi è andata male. Playoff?. Poi andiamo a fare un grande playoff per giocare partite bellissime come l’anno scorso. Perdere fa sempre imparare, soprattutto una finale del genere con questa maglia. Io sono juventino, mi dispiace da morire, ma torniamo a casa e rimbocchiamo le maniche perché c’è una stagione tutta da decidere".