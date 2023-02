Intervistato da Cronache di spogliatoio, il tecnico dellaMassimoha fatto ancheuna riflessione sull'importanza per i giovani del passaggio attraverso la. Ecco le sue parole: "Chi arriva dalla Primavera, inizialmente qualcosa concede e soffre: una volta che ti adatti, migliori a vista d’occhio, specialmente perché a quest’età sei in perenne evoluzione. Serve ai ragazzi per capire cosa li aspetta fuori, chee che la realtà, se si vuole arrivare in alto, è diversa. Allenatori e dirigenti lo ricordano spesso, ma solo quando toccano con mano se ne rendono conto. I miei sono mentalizzati, ho un gruppo serio che si rende conto che qui da noi non è la normalità".