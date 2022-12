Nonostante il momento difficile della sua squadra, il tecnico dell'Giuseppenon è preoccupato in vista della gara di domani contro ladi mister Massimo. "Le sconfitte in un campionato così difficile ci stanno, ma dobbiamo reagire", le sue parole ai microfoni de Il Giornale di Vicenza. "Non sono preoccupato, anzi, sono ancora più carico di prima come lo sono anche i ragazzi. A nessuno piace perdere e dobbiamo essere bravi a trasformare l'ultima sconfitta in un incidente di percorso. La squadra sta bene, abbiamo lavorato sodo in settimana e ci siamo preparati al meglio per affrontare un avversario impegnativo come la Juve, giovane ma con elementi di grande qualità".