Le parole di Bruno Tedino, allenatore del Trento, dopo la partita contro la Juventus Next Gen:"Questa vittoria è il giusto premio per i ragazzi che in queste settimane hanno giocato sempre in difficoltà. Brighenti pare abbia un infortunio abbastanza serio. Con questa vittoria dobbiamo iniziare la risalita verso la salvezza. La Juve ha giocato diversamente rispetto al solito. Oggi abbiamo giocato contro una squadra di sicura prospettiva ma anche di buon presente. Pasquato? Non è mai stato in discussione il suo valore. È normale che quando si allena regolarmente è un giocatore diverso rispetto a quando non si allena".