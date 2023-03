Le parole di Massimoalla Gazzetta di Mantova:"Noi ad oggi siamo fuori di una lunghezza dalle fasi finali, mentre il Mantova sta lottando per obiettivi opposti ma altrettanto fondamentali. Sia noi che loro dunque vorremmo vincere e prevedo una partita tosta ed aperta a qualsiasi risultato. Restano poche partite ed in palio ci sono punti pesantissimi per entrambe le squadre. Le assenze? Credo che noi saremo gli stessi delle ultime partite e ci mancano alcuni giocatori, qualcuno anche convocato nelle nazionali. Naturalmente faremo il possibile per farci trovare pronti per vincere e rientrare in zona playoff".