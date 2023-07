"Per Mulè si devono mettere a posto delle situazioni tra Avellino e Juventus, ma l’operazione è definita con il prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore è contento, chi non è contento di giocare ad Avellino? In una piazza importante, con ambizioni importanti. Mulè è felice, l’operazione è chiusa", così Giuseppe Accardi, procuratore di Erasmo Mulé, ha confermato il trasferimento del giocatore nel club campano ai microfoni di SportChannel.