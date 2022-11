L'ad delAndreaha commentato la sfida dicontro ladi mister Massimo(nella foto), vinta dai bianconeri per 1 a 0, non senza una stoccata all'arbitro. Ecco il suo commento: "Qualche rammarico c’è perchè per l’ennesima volta abbiamo vissuto una partita alquanto anomala. Dopo un gol non dato e un rigore netto non assegnato ho deciso di non parlare dell’arbitraggio, ma è scandaloso. Se qualcuno ha deciso di farci fuori sappia che ce la giocheremo fino all’ultimo. Io ho detto alla squadra che bisogna continuare così per uscire da questa situazione. Sono orgoglioso di loro, ma è un rammarico perchè abbiamo dimostrato di fare un calcio che merita la categoria e che meritava di passare un turno. Abbiamo affrontato una squadra storica, ma oggi i nostri hanno dimostrato di essere superiori".