Dal sito ufficiale della Juve.Il momento positivo dellanon è assolutamente frutto del caso. I numeri importanti di queste ultime settimane della squadra di Mister Massimosono il frutto di settimane di duro lavoro di un gruppo che, anche quando i risultati desiderati non arrivavano, ha sempre continuato a remare nella stessa direzione consapevole che prima o poi il vento sarebbe cambiato. Simone Iocolano, uno dei due veterani del gruppo insieme a Fabrizio, ci racconta come si è arrivati a questo cambio di rotta, tracciando un bilancio di questa prima parte di stagione e proiettando i bianconeri verso le prossime sfide. Domani, martedì 15 novembre, si tornerà di nuovo in campo con gli ottavi di finale di, sempre in gara unica. Appuntamento allo Stadio “Ferruccio” di Seregno alle ore 19.30."Stiamo indubbiamente attraversando un ottimo periodo di forma. Nel momento in cui non arrivavano i risultati il Mister ci diceva che le prestazioni c’erano e bisognava continuare a spingere sull’acceleratore perché la strada era quella giusta. È chiaro che avremmo dovuto limare ancora qualche dettaglio, ma l’atteggiamento era quello corretto. E alla fine ha avuto ragione lui perché abbiamo continuato a lavorare con determinazione e intensità, rafforzando sempre di più la compattezza di questo gruppo e i risultati sono arrivati. Focalizzandoci, poi, sulle ultime due vittorie contro Novara e Pro Vercelli, penso che si siano visti dei passi in avanti davvero notevoli. Vincere aiuta a vincere, lo sappiamo, ma questi due successi ci hanno dato quella consapevolezza che, probabilmente, a inizio stagione non riuscivamo a fare emergere. Sono state di capitale importanza perché ci hanno permesso di credere sempre di più nei nostri mezzi e non è un aspetto banale, soprattutto per un gruppo così giovane come il nostro"."Le idee del Mister sono semplici. Ci chiede di seguirle dettagliatamente per arrivare all’obiettivo che è quello di dare il cento per cento in ogni singola partita cercando di portare a casa il massimo risultato possibile. Le sue squadre danno l’idea di essere sempre aggressive e ben schierate in campo e lo posso confermare anche io dopo questi primi mesi insieme. Questa mentalità ci ha permesso di avere delle caratteristiche ben chiare: una su tutte, sicuramente, la capacità di essere una squadra abile a recuperare palloni nella metà campo avversaria, e quando questo succede ci sono tante opportunità in più per andare a segnare. Quest’anno sto giocando da mezz’ala sinistra in un centrocampo a tre. È un ruolo che mi piace perché mi permette di stare sufficientemente vicino alla porta, di servire assist ai miei compagni e di aiutare in copertura in fase di non possesso".Con queste parole Massimo Brambilla aveva descritto il ruolo di Iocolano all’interno dello spogliatoio: "Simone è un ragazzo serio, un ragazzo che serve ai nostri giovani per capire alcune dinamiche"."Sono molto felice delle parole del Mister, mi gratificano perché significa che il mio percorso alla Juventus sta proseguendo bene. Quando sono arrivato qui, nel gennaio scorso, ho capito sin da subito che avrei dovuto dare il mio contributo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto che la mia figura sarebbe dovuta essere quella di riferimento, insieme a quelle di Andrea (Brighenti) e Fabrizio (Poli), per guidare i giovani alla loro prima esperienza nel professionismo. Lo stesso è successo quest’anno, sempre con Poli. Il nostro deve essere un ruolo che va oltre le semplici dinamiche di campo che possono capitare in partita e per noi è gratificante vedere il massimo impegno e la massima serietà durante gli allenamenti da parte dei ragazzi che dimostrano di comprendere che il duro lavoro paga sempre"."Sarà una partita molto difficile, come tutte quelle che abbiamo disputato fino a questo momento, contro un’avversaria neo promossa che si è dimostrata all’altezza della categoria. Il Sangiuliano City è una squadra che è stata ben costruita e soprattutto è formata da un gruppo di ragazzi che si conoscono da tanto tempo. Hanno già messo in mostra il loro valore in questo avvio di stagione, di conseguenza mi aspetto un incontro combattuto. Sarà una di quelle gare altamente stimolanti perché sarà una sfida secca e in caso di sconfitta non potrai avere una seconda opportunità. Il nostro obiettivo è quello di proseguire il percorso in Coppa Italia, una competizione che ha un valore importante e alla quale noi teniamo molto"."Quando ci hanno comunicato la notizia che giocheremo all’Allianz Stadium il 27 novembre contro il Mantova siamo rimasti senza parole. In questo momento è difficile anche soltanto immaginare le emozioni che proverò e proveremo tutti noi quel giorno. Sarà un sogno meraviglioso e sarà impossibile non ritenerci dei privilegiati per questa straordinaria opportunità che ci è stata data. Sarà una giornata che non dimenticherò mai e porterò per sempre nel mio cuore. Non posso fare altro che ringraziare la società".