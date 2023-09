Nessuno sosteneva che sarebbe stato facile, ma forse nessuno pensava che sarebbe stato così difficile. Torna in mente il ritornello di The Scientist, celebre canzone dei Coldplay, nel riflettere sull'inizio di stagione della, gettata nella mischia dell'impegnativocon le squadre del centro Italia dopo gli anni nel raggruppamento contrassegnato dalla prima lettera dell'alfabeto. Tre partite, zero punti per la formazione di mister Massimo, che ha chiesto e ottenuto il rinvio della seconda giornata per via della pausa Nazionali. Peggio non poteva andare, insomma, e non solo sul fronte dei risultati (anche se martedì sera - va detto - la sconfitta contro laarrivata nei minuti di recupero è parsa immeritata, sicuramente più di quelle contro).La sensazione, al momento, è che i bianconeri stiano pagando soprattutto l'inesperienza, il gap con squadre abituate da tempo alla "durezza" di un campionato come quello di, in cui spesso e volentieri è la fisicità ad avere la meglio sui valori tecnici. Che alla Juve non mancano, questo è indubbio, ma che devono anche essere commisurati all'età dei giocatori in rosa, decisamente più bassa in media di quella delle altre formazioni di Lega Pro. Da non dimenticare, inoltre, che nel corso dell'estate la Next Gen ha cambiato diversi interpreti, salutando "pilastri" di ogni reparto come Nikola, Alessandro, Mattiae Alessandro Pio- tutti passati in club di Serie B, dove quindi potranno proseguire il loro percorso di crescita - e accogliendo volti nuovi che, per quanto talentuosi e promettenti come Livano, devono ancora, evidentemente, trovare la loro giusta collocazione. Se poi deludono anche i cosiddetti big - termine che fa quasi sorridere, accostato per esempio a un classe 2005 come Dean- è chiaro come la situazione finisca per complicarsi.Ed è proprio in, effettivamente, che fin qui la Juve Next Gen ha palesato le maggiori difficoltà: già otto i gol subiti in tre partite, sia per errori individuali che per letture sbagliate dell'intero reparto. Un po' meglio la situazione dal centrocampo in su, dove ora la punta di diamante è l'azzurro classe 2004 Luis, in azione alle spalle di un attacco che ha già visto alternarsi diversi interpreti (tra cui contro la Spal Kenan, verosimilmente solo di passaggio al "piano inferiore"). Lo si è ripetuto più volte, in Next Gen i risultati non sono l'unica cosa che conta. Ma prima o poi la classifica andrà mossa, per cui la speranza è che Brambilla possa trovare il giusto amalgama quanto prima. Anche perché ora incombe l'Ancona, altra avversaria con cui c'è poco da scherzare.