Durante la finale di Coppa Italia tra Juve Next Gen e Vicenza, Simone Iocolano, centrocampista bianconero, è stato costretto a uscire dal campo nel corso del primo tempo. Il giocatore si è infortunato al ginocchio e dopo aver provato a stringere i denti per qualche minuto, non ce l'ha fatta. Iocolano è uscito in lacrime e al suo posto è entrato Palumbo.