Domani sera alle 19.30 latorna in campo per la sfida dicontro il, valida per gli ottavi di finale, ma mister Massimodovrà fare i conti anche con le assenze di tre giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Si tratta di Gabriele, Riccardoe Tarik(quest'ultimo, comunque, risultava squalificato).I due azzurri hanno risposto alla chiamata dell'che parteciperà al torneo "8 Nazioni". Il primo incontro li vedrà impegnati nella trasferta di Arad, in Romania, contro i pari età romeni appunto. Fischio d'inizio in programma alle ore 20.00 di giovedì 17 novembre. Quattro giorni più tardi, lunedì 21 (ore 15.00), affronteranno la Repubblica Ceca. La sede del match sarà lo Stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo. Convocazione, come si diceva, anche per Muharemovic con lain vista dell'amichevole contro i pari età della Bulgaria. Amichevole che andrà in scena proprio in terra bulgara, a Blagoevgrad, venerdì 25 novembre alle ore 18.00.