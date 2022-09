Mulazzi, Bonetti e Nzouango



Esordio fra i professionisti pic.twitter.com/cKMXPMymvH — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) September 3, 2022

Non solo per il neo acquisto Michele Besaggio, all'esordio assoluto con la maglia della Vecchia Signora. La partita di oggi tra(2-0 per i bianconeri) è stata sinonimo di debutto tra i professionisti anche per Gabriele, Andreae Félix, al loro primo match nel campionato di Serie C dopo la scorsa annata in Primavera. Una giornata che certamente non dimenticheranno, impreziosita dalla vittoria firmata dai gol di Samuel Iling-Junior ed Emanuele Pecorino che hanno regalato i primi tre punti della stagione alla squadra di Massimo Brambilla. Qui sotto il post della Juve in loro onore.