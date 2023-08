Manovre di mercato sia in entrata che in uscita in casa, lato. Mentre il difensore Alessandro Pioè a un passo dal Modena, dove si trasferirà in prestito secco, il club bianconero è pronto a chiudere con la stessa formula l'operazione per l'ingaggio di Samuele, centrocampista classe 1998 attualmente in forza al. Cresciuto nell'Empoli, il 23enne ha già una buona esperienza in Serie C avendoci giocato - oltre che con i siciliani - con le maglie di Lucchese, Viterbese e Carrarese; per lui anche un periodo in cadetteria con la squadra toscana che lo ha visto sbocciare.