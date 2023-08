Come riportato da TMW, è tutto fatto traper il trasferimento in bianconero di Samuele, centrocampista classe 1998 che andrà a rinforzare la rosa delladi mister Massimo Brambilla. I due club hanno trovato l'accordo per un prestito secco fino al termine della stagione: a breve, quindi, il giocatore sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto.