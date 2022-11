Con i "grandi" forzatamente a riposo per la lunga sosta, possono arrivare rinforzi "dall'alto" per laimpegnata in Serie C? Sì, ma con qualche riserva. Oltre al limite dell'età, che impone alle seconde squadre di utilizzare fino a un massimo di quattro giocatori nati prima del 1° gennaio 2000, il regolamento prevede infatti "che i calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell'elenco dei 25 calciatori per il campionato di Serie A né dovranno aver disputato più di 50 partite nel campionato di Serie A". Mister Massimo, quindi, potrebbe contare "solo" su Matias(sceso in campo già martedì sera in Coppa Italia contro il Sangiuliano), Marley(comunque reduce da un grave infortunio), Samuel, oltre che su Nicolòe Fabio, ormai "veterani" della prima squadra. Da vedere se, come e quando il tecnico deciderà di chiamarli.