Dal sito ufficiale della Juve.Come per la Prima Squadra, è tempo dianche per tanti giocatori dellaRiccardo, con l'Italia Under 21, è atteso da due appuntamenti importanti. Gli Azzurrini affronteranno in trasferta prima San Marino e poi l'Irlanda e i match saranno valevoli per le qualificazioni all'Europeo di categoria in programma nel 2025. L'Italia Under 21 sarà in campo il 16 e il 22 novembre.Impegnati venerdì 17 novembre Samuele Tarik, rispettivamente con Belgio Under 21 e Bosnia Erzegovina Under 21, sempre in gare valide per le qualificazioni all'Europeo di categoria in programma nel 2025. Mbangula affronta la Scozia e il 21 novembre i pari età della Spagna. Un solo impegno per Muharemovic e la sua Nazionale - il 17 novembre appunto - contro Cipro.Luise l'Italia Under 20, invece, sfidano l'Inghilterra (16 novembre) e il Portogallo (21 novembre) nell'Under 20 Elite League. Due test match in programma per il Belgio Under 20 diche il 18 e il 21 novembre affronta la Francia Under 20.Doppia amichevole anche per Jonase la sua Svezia Under 20: derby scandinavo con i pari età della Danimarca (il 16 e il 19 novembre).