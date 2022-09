Convocazione inper sei bianconeri della. A fare il punto è il sito ufficiale del club con un comunicato: "Chiamata in U21 per Tarikcon la sua Bosnia Erzegovina che sarà impegnata in due amichevoli contro Svizzera (23 settembre, ore 16:00) e Slovenia (26 settembre, ore 18:00).risponderà alla convocazione dell’U21 ungherese con la quale affronterà due amichevoli rispettivamente con Bulgaria (23 settembre, ore 17:30) e Lituania (27 settembre, ore 20:00). Tre impegni, invece, per Samuele la sua Inghilterra U20. Saranno tre amichevoli con Cile (21 settembre, ore 20:00), Marocco (24 settembre, ore 18:00) e Australia (27 settembre, ore 17:00). Portogallo (23 settembre, ore 16:00 local time) e Svizzera (27 settembre, ore 17:30), invece, saranno gli avversari dell’Italia U20 in due incontri amichevoli. Tra i giovani azzurri saranno presenti Leonardo, Gabrielee Riccardo".