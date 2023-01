Nella giornata di oggi la Juventus Next Gen è tornata a vincere e lo ha fatto battendo il Vicenza per 2-1. Ma il match odierno è servito anche alla squadra ospite per visionare più attentamente il profilo di Emanuele Pecorino. Stando a quanto riportato da TuttoC, infatti, il club veneto avrebbe chiesto il prestito del baby bianconero.