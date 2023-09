Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, il tecnico dell'Marcoha detto la sua sulla, ancora a secco di punti in campionato dopo tre sconfitte consecutive. Ecco il suo pensiero: "E’ l’inizio della stagione, il rischio più grande è quello di dire che questa squadra ha zero punti. Ha grandissime qualità tecniche, è una delle squadre più forti del girone. Dobbiamo preparare la partita come facciamo sempre, cercando di migliorare tutte le cose che abbiamo fatto, migliorando l’aspetto mentale e provando di limitare i loro punti di forza".