Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico delCarmineè tornato sulla sconfitta per 1 a 0 subita contro la. Ecco le sue parole, riportate da TuttoC: "Siamo entrati in campo bene i primi minuti, abbiamo avuto due occasioni per fare gol, poi su quello subito c'è stato un errore in uscita e da lì abbiamo smesso di giocare. Abbiamo subito il loro palleggio, anche se poi ci hanno creato poche difficoltà. Nel secondo tempo penso che sia stata un'altra partita, li abbiamo messi sotto, abbiamo creato, abbiamo avuto l'occasione per pareggiarla. C'era anche un rigore netto sue questo mi dispiace, però adesso bisogna guardare assolutamente avanti".