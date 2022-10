Ha avuto qualcosa da recriminare Luciano, tecnico del, dopo la sconfitta al primo turno dicontro ladi mister Massimo(nella foto). Ecco le sue parole, riportate da leccochannelnews: "Credo che i direttori di gara debbano essere più attenti e svegli. Se devo fare un cambio a 5' dalla fine per dei crampi e prendo gol per quello, mi arrabbio: gliel'ho anche detto, anche se non toglie merito al ragazzo della Juve. Spero siano più attenti e celeri. Ai ragazzi faccio i complimenti per la prestazione perché abbiamo delle certezze in più: abbiamo creato diverse occasioni e concesso qualcosa, ma a una squadra potenzialmente molto forte con ragazzi che rivedremo in. Dobbiamo credere maggiormente nelle nostre possibilità".