Dal sito dellaJUVE-FERALPISALO', IN CAMPO ALLE 14.30. COSA C'E' DA SAPERE?In Piemonte i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 3 ed hanno sempre vinto i giovani bianconeri, ultima volta 1-0 nella C dell’anno scorso.8 punti nelle ultime 5 giornate per la Juventus, grazie a 2 successi ed altrettanti pareggi ed unico k.o. a Novara, 0-2 lo scorso 12 marzo.Feralpi difesa bunker del girone A con sole 18 reti subite in 34 giornate.Feralpi squadra del girone A che nelle riprese guadagna il maggior numero di punti sui suoi risultati al 45’, +14, come il Lecco.