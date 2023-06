DaL'Uruguay conquista il Mondiale Under 20 in Argentina, avendo la meglio, in finale, sull'Italia.Si chiude con la medaglia d'argento al collo, quindi, il bellissimo cammino dei nostri Riccardo Turicchia, Filippo Fiumanò e di tutti gli azzurrini nella competizione.A decidere la finale il gol di Luciano Rodriguez all'86', che vale l'1-0 finale per l'Uruguay. Titolare e in campo per tutta la gara Turicchia, ha sostenuto la squadra dalla panchina, invece, Fiumanò. Ha conquistato il terzo posto Israele, sconfiggendo 3-1 la Corea del Sud.MONDIALE UNDER 20, IL CAMMINO DELL'ITALIAItalia-Brasile 3-2 (Fase a Gironi)Italia-Nigeria 0-2 (Fase a Gironi)Repubblica Dominicana-Italia 0-3 (Fase a Gironi)Inghilterra-Italia 1-2 (Ottavi di Finale)Colombia-Italia 1-3 (Quarti di Finale)Italia-Corea del Sud 2-1 (Semifinale)Uruguay-Italia 1-0 (Finale)