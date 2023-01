Dal sito ufficiale della Juve.Questa sera, mercoledì 18 gennaio, alle ore 20.30 lascenderà in campo al "Pino Zaccheria" di Foggia per il match di andata della semifinale didi Serie C. Di fronte troverà il, appunto, che nel Girone C occupa la nona posizione in classifica a quota 29 punti dopo 22 partite disputate. Venendo al percorso dei pugliesi nella coppa nazionale, queste sono state le squadre eliminate: nel primo turno il Picerno ai calci di rigore, nel secondo la Juve Stabia, sempre nella lotteria dei tiri dal dischetto, agli ottavi di finale il Crotone superandolo 2-0 e ai quarti, con lo stesso punteggio del turno precedente, il Catanzaro.