Il papà di Nikolaha parlato del figlio, giovane promessa della, ai microfoni di Tuttosport. Questo il suo racconto sulla prima convocazione dell'attaccante da parte di Massimiliano, per il match contro l'a San Siro: "Quando me l’ha comunicato ero in Svizzera dall’altro mio figlio, Mite. Anche lui era un calciatore, un portiere, di proprietà della Juventus. Lui non ha mai esordito in bianconero perché veniva sempre girato in prestito, poi dopo tanti infortuni ha deciso di cambiare vita e di smettere di giocare. Eravamo insieme quando Nikola mi chiamò, ricordo ancora come fosse un sabato: “Papà, il nostro sogno si è avverato. Mi hanno convocato in prima squadra”. Da lì tutti a piangere, noi e lui. Nella nostra famiglia si vive a pane e calcio. Io ero un calciatore, come suo zio e mio papà, che militava nel Vardar Skopje. Nikola ci ha superato tutti. Speriamo possa arrivare ancora più lontano".