Il tecnico delVincenzoha presentato in conferenza stampa la sfida di oggi contro ladi mister Massimo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Sarà un’altra partita difficile. Hanno giocatori di qualità, con valori tecnici e fisici. Vengono da quattro sconfitte, ma vuol dire poco. Dobbiamo capire che abbiamo le potenzialità per batterli. Vogliamo continuare a fare bene e tornare alla vittoria. Siamo in forte crescita, la squadra sta migliorando di partita in partita".